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Aydın’da domuzlara karşı seferberlik ilan edildi

Aydın’da çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzlara karşı seferberlik ilan edildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:01
Aydın’da domuzlara karşı seferberlik ilan edildi

Aydın’da çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzlara karşı seferberlik ilan edildi. Ziraat Odaları’nın çağrısı ve çiftçilerin yardım talepleri üzerine domuzlara karşı seferberlik başlatan Aydınlı avcılar, hafta sonu Çine Bereket ve Sarnıç bölgesini domuzlardan temizledi. Oldukça başarılı geçen sürek avının ardından bölge çiftçisi avcılara teşekkür etti.


Aydın’da tarım alanlarını istila eden ve son günlerde dağlardan yerleşim yerlerine kadar inen domuzlar tarım alanlarında ekili ve dikili ne varsa talan etmeye başladı. Çiftçinin zararı milyarlara ulaşırken adeta doğal afete dönüşen domuz zararlısına karşı Ziraat Odaları’nın çağırısı üzerine sürek avına başlayan avcılar, hafta sonu hem spor yaptı hem de çiftçinin duasını aldı.


Eskiden sadece ormanlık alanlarda yaşayan domuzların artık kırsal mahallelerdeki evlerin avlularına kadar gelmeye başladığını belirten Çine’nin usta avcılarından Faruk Tekin, eskiden sadece spor amacı ile yaptıkları avı, artık tarım alanlarını ve milli ekonomiyi korumak için yaptıklarını belirtti. Aydın’da her yıl domuzların verdiği zarardan dolayı milli ekonominin milyonlarca lira zarar gördüğünü belirten Faruk Tekin, “Maalesef çiftçi ne ektiğini biçebiliyor ne de ürettiğini hasat edebiliyor. Ziraat Odaları’nın talebi üzerine bölgelerde sürek avı yapıyoruz. Çine Bereket ve Sarnıç civarında domuz zararlısından dolayı çiftçilerimizin ciddi bir sıkıntısı vardı. Avcılar olarak çiftçimize yardımcı olmaya çalıştık” diye konuştu.


Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip Aydın’da her geçen sayıları artan domuzların çiftçilerin korkulu rüyası haline geldiğini ve yaşanan bu sıkıntının da tabii dengenin bozulmasından kaynaklandığını belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Aydın’da son yılların en fazla domuz varlığı yaşanıyor. Domuz popülasyon fazlalığı nedeniyle çiftçiler üretim yapamaz duruma düştü. Sorunu Bakanlığa ilettik. Bakanlık tarafından sürek avında avcı başına vurulabilecek domuz kotası 5’e yükseltildi. Eskiden çakallar domuz yavruları ile beslenir ve tabiattaki denge korunurdu. Önce çakalların nesli azaldı, şimdi domuzlarla baş edilemez duruma gelindi. Bir batımda 9-10-11 yavru birden doğuran domuzlarla doğal olarak baş edilebilmesi için çakal varlığını arttırılması gerekiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:01
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