Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Sebahattin Aklan'ın kullandığı 09 H 0231 plakalı traktör, Tekeliler-Yukarıgörle mahallesi yolunun 4. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Aklan olay yerinde yaşamını yitirdi, eşi Hatice Aklan ise yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralıyı Nazilli Devlet Hastanesine götürdü. Jandarma ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı.

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