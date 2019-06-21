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Aydın'da denize giren kişi boğuldu

21 Haziran 2019 Cuma 14:27
Aydın'da denize giren kişi boğuldu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Hisar Mahallesi Sağtur plajı açıklarında bir kişinin denizde hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yüzmek için denenize giren ve ayağında palet takılı olduğu görülen cesedin Mestan Karamanoğlu'na (79) ait olduğu tespit edildi.

Karamanoğlu'nun cesedi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:27
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