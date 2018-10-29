Aydın'da CHP’li aday adayı karşılıksız çekten tutuklandı
İncirliova ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Başkanı aday adayı olan Şimşek, karşılıksız çekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.29 Ekim 2018 Pazartesi 13:41
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’den İncirliova Belediye Başkanı aday adayı olan Aşkın Şimşek’in kestiği çeklerin karşılıksız çıkmasıyla hakkında 9 ayrı dava açıldı. Açılan davalar nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıktı. Aşkın Şimşek, 29 EkimCumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı. Tören sonrası ise yakalanan Şimşek, hakim karşısına çıkarıldı. Şimşek adliyedeki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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