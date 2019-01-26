Aydın'da bir evde yangın ve patlama Karacasu ilçesinde bir evde meydana gelen yangında bir çocuk alevlerin arasında kalarak öldü, 2 kişi yaralandı- Ev sahibi, bölgeye yakın bir yerde başından silahla vurulmuş halde bulundu

AYDIN (AA) - Aydın'da bir evde meydana gelen yangın ve sonrasındaki patlamada bir çocuk alevlerin içinde kalarak öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Palamatçuk Mahallesi'nde dağlık alandaki bir evde patlama sesi duyan vatandaşlar bölgeye gitti. Vatandaşlar, yanan evdeki Ürkiye Özkan ve 7 yaşındaki oğlu Fatih Özkan'ı dışarı çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, evdeki patlama sonrası yaşanan toprak kaymasından dolayı güçlükle bölgeye ulaştı. Yangından kurtarılamayan 10 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşan ekipler, ağır yaralanan anne ve 7 yaşındaki oğlunu, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı. Öte yandan, ev sahibi Ayvaz Özkan, bölgeye yakın bir mesafede başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Ekipler, evi baba Özkan'ın aile içi tartışmadan dolayı benzinle yaktığı, patlamanın da tüpten kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.







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