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Aydın’da bir aile faciadan kıl payı kurtuldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan bir parkta piknik yapan ailenin üzerine dev çam ağacı devrildi.

23 Temmuz 2019 Salı 13:07
Aydın’da bir aile faciadan kıl payı kurtuldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan bir parkta piknik yapan ailenin üzerine dev çam ağacı devrildi. Şans eseri 3 kişi kendisini kurtarırken, 9 yaşındaki bir kız çocuğu ağacın dalları altında kalarak hafif şekilde yaralandı.


Olay önceki gün ilçenin güneyindeki bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra piknik yapmak amacıyla parka gelen dört kişilik aile, yere serdikleri örtü üzerinde otururken tam bu sırada üzerlerine yaklaşık 10-12 metre yüksekliğindeki bir çam ağacı devrildi. Çevredekilerin uyarılarıyla olayın farkına varan 4 kişiden 3’ü kendisini kurtarırken, 9 yaşındaki kız çocuğu ağacın dalları arasında kalarak hafif şekilde yaralandı.


Görgü tanıkları Selda ve Ali Kıyak, ağaç devrilmeye başladığı sırada çıkan çatırtı sesini duyunca ağacın devrildiği yerdeki aileyi uyardıklarını ifade ederek, “Ancak bir çocuk ağacın dalları altında aldı. Hemen koşup onu oradan çıkardık. Kontrol ettiğimizde sadece çarpma nedeniyle ağrılarının olduğunu anlayınca arabayla hastaneye götürdük. Hemen görevliler geldi. Ağacın altına baktık. Başka kimse yoktu. Biz burada olduğumuz sürece yan taraftaki karayolundan kamyonlar geçtiğinde yerden oynama sesleri geliyordu. Bence bu ağaçların köklerine ve zeminine bakılmalı. Başkaları zarar görmeden önlem alınmalı” dediler.


5 aylık hamile eşi ve 3 yaşındaki oğlu ile birlikte biri 27 diğeri 9 yaşındaki baldızlarının piknik yapmak için alana geldiklerini ifade eden Sadık Çavuş, “Ben olayın olduğu sırada yoldaydım ve yanlarına gelmek üzereydim. Olay yerine geldiğimde büyük korku yaşadıklarını gördüm. Çam ağacının dalları altında kalan küçük baldızımı hastaneye götürdük. Kontrol ederek bir süre sonra da taburcu ettiler. Allah tüm ailemizi korumuş. Eşim ağacın devrildiği sırada sandalyede uyuyormuş. Yan tarafta piknik yapan ailenin uyarması ile bir anda hepsi kaçmaya çalışmış. Koca ağaç üzerlerine devrilmiş. Ayrıca ne bir rüzgar ne de yağmur olmamasına rağmen koca ağaç nasıl oluyor da devriliyor. Gördüğümüz kadarıyla 10-12 metre yüksekliğine rağmen ağacın kökleri ancak bir metre derinliğe ulaştığını gördük. Bunlar büyük tehlike arz ediyor. Acilen bu ağaçların durumu değerlendirilmelidir. Başkalarının canları yanmadan tedbir alınmalıdır” dedi.


Olayla ilgili olarak Nazilli Belediyesi ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:07
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