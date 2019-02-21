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Aydın’da besiciliğin geliştirilmesi için eğitimler devam ediyor

Aydın’da Süt ve Besi Sığırcılığında Bakım ve Besleme konularında ‘Mesleki Yeterliliklerin Geliştirilmesi’ projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline eğitim verildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 08:24
Aydın’da besiciliğin geliştirilmesi için eğitimler devam ediyor

Aydın’da Süt ve Besi Sığırcılığında Bakım ve Besleme konularında ‘Mesleki Yeterliliklerin Geliştirilmesi’ projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline eğitim verildi.


Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak amacı ile verilen Kalkınma Ajansının Teknik Destek programına Ekim-Kasım döneminde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinin yapmış olduğu proje başvurusunun olumlu sonuçlanması ile projede uygulama aşamasına geçildi.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,“5. Dönemde, TR32/18/TD/0082 referans koduile desteklemeye değer bulunan ‘’Süt ve Besi Sığırcılığında Bakım ve Besleme Konularında Mesleki Yeterliliklerin Geliştirilmesi’’ projesinde, tüm ilçelerimizde ve iştirakçi kurumumuz olan Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bünyesinde görev yapmakta olan Veteriner Hekim ve Zooteknistlere yönelikeğitim verilmesi planlandı. Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim ÜyesiProf. Dr. Ahmet Gökhan Önol tarafından 5 günlük teorik ve uygulamalı olarak eğitimler verildi. Tarım ve Orman Bakanlığımızın da önem verdiği konulardan olan buzağı kayıplarımızdan, işletmelerde yapılabilecek besleme ve yemlemenin denetim noktalarına, dönemsel olarak süt sığırlarının beslenmesinden rasyon hazırlamayı etkileyen faktörlere kadar birçok güncel konunun ele alındığı eğitim programında, çiftlik uygulamaları ile katılımcılar bilgilerini pekiştirme imkanı buldu” denildi.


Eğitim sonunda Aydın genelinde yaşanan hayvan beslemeye yönelik sorunların değerlendirildiği kısa bir panel ile kapanış toplantısı yapılarak tüm katılımcılara katılım belgelerive Aydın ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği eski yönetim kurulu üyesi İrfan Yıldırım’ın katılımcılara dağıtılmak üzere hibe ettiğieğitim kitapları dağıtıldı.


Eğitimin II. Dönemi, aynı program ve içerik ile Nazilli Pamuk Araştırma Enstitü Müdürlüğü toplantı salonunda18-22Şubat tarihlerinde yaklaşık 30 katılımcı ile gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 08:24
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