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Aydın’da ayın şoförü ödüllendirildi

Aydın’da yolcu, yaya ve diğer şoförlere karşı gösterdiği örnek davranışıyla takdir toplayan şehiriçi halk otobüsü şoförü Aydın Kanşıray, ayın şoförü seçilen 41’inci isim oldu.

22 Şubat 2019 Cuma 15:05
Aydın’da ayın şoförü ödüllendirildi

Aydın’da yolcu, yaya ve diğer şoförlere karşı gösterdiği örnek davranışıyla takdir toplayan şehiriçi halk otobüsü şoförü Aydın Kanşıray, ayın şoförü seçilen 41’inci isim oldu.


Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, Ocak ayının örnek şoförünü belirledi. Yolcu, yaya ve diğer şoförlere karşı örnek davranış gösteren Aydın Kanşıray, ayın şoförü seçildi.Ocak ayının şoförü seçilen 49 yaşındaki Kanşıray, altın ve plaketle ödüllendirildi. Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Son Durak Tesisleri’nde düzenlenen törende şoför Kanşıray, ödülünü Psikiyatri Uzm. Dr. Gökhan Aksu’nun elinden aldı.



Törende Başkan Yalçın, meslektaşlarına yönelik eğitimler gerçekleştiren Dr. Aksu’ya katkılarından dolayı plaket verdi. Dr. Aksu’ya katkılarından dolayı teşekkür eden Yalçın, “Gökhan Hocamızın arasında olmasının bir sebebi var. Bundan bir buçuk ay önce şoförlerimize yönelik özellikle araç kullanırken cep telefonu kullanılmasının tehlikesiyle ilgili bir farkındalık yaratıp, bizlere çok güzel bir sunum yaptı. Bugün iki plaketimiz var. Plaketin birisini hocamıza takdim etmek istiyoruz. Ayın Şoförü olan Aydın Kanşıray arkadaşımız 1992’den beri aramızda. Kendisine de bundan sonraki çalışma hayatında kazasız belasız günler diliyoruz. Ayın şoförü uygulaması kapsamında arkadaşımız Aydın Kanşıray’a verdiğimiz ödül, 41’inci ödül oluyor” dedi.



Başkan Yalçın ve kooperatif yönetimine teşekkür eden Dr. Aksu, “Bu eğitim çalışmaları zaten kooperatifin bir geleneği. Ben de bu halkada olmaktan mutluluk duydum. Teknoloji gelişirken bundan faydalanalım. Getirdiği riskleri de yüksek sesle birbirimizle konuşalım. Bugün ödül alan arkadaşımızın çalışmalarının da diğer meslektaşlarına örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.


Verilen ödülün ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ise, “Trafik, paylaşan herkesin sorumlu olduğu bir olgu. Trafiği sadece araç kullananların uyması gereken kurallar manzumesi olarak düşünmemek lazım, adımını sokağa her atan insan bu trafiğin içinde. Bunun için de buna bir katkı koyma mecburiyeti içinde. Gökhan Hocamızın yaptığı çok takdir edilen bir şey. Gökhan Hocamız, aslında bizim müşterimiz. Araçlarımızı kullanan bir vatandaş. Bu kamu hizmeti niteliğinde hizmetten faydalanırken, benim de çorbada tuzum olsun anlamında mesleki anlamda bizlere konferans verdi, katkıda bulundu. Bu gerçekten takdir edilecek bir sorumluluk duygusu” şeklinde konuştu.


Araç sürücülerinin yaya geçitlerinde duyarlı hareket etmesinin altını çizen Özmeriç, yayaların ve araç sürücülerinin karşılıklı saygı içinde olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:05
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