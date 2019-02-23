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Aydın’da av komisyon toplantısı yapıldı

Aydın’da merkez av komisyonunda görüşülecek olan taleplerin belirlendiği il av komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:42
Aydın’da av komisyon toplantısı yapıldı

Aydın’da merkez av komisyonunda görüşülecek olan taleplerin belirlendiği il av komisyon toplantısı gerçekleştirildi.


Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günday başkanlığındakitoplantıda, müdürlüğe gelen talepler değerlendirilerek, merkez av komisyonuna iletilmesi kararlaştırıldı.


Aydın DKMP’den yapılan açıklamada, “ 18 Mayıs 2004 tarih ve 25466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ’Merkez Av Komisyonu, il ve ilçe av komisyonlarının görevleri, çalışma esas ve usullerine dair belirlenen yönetmelik hükümleri çerçevesinde il ve ilçe av komisyonları; il ve ilçe genelinde av hayvanı türlerinin biyolojileri ve popülasyon durumunu dikkate alarak avlanma zamanlarını, avcı başına günlük avlanma limitlerini, avlanması yasak edilen av hayvanları türlerini ve ava kapatılacak alanlar ile avlanmaya ilişkin diğer hususları karara bağlamakta, alınan karar Resmi Gazete’de yayımlanmakta, bir sonraki Merkez Av Komisyonu kararına kadar geçerli olmaktadır.


Avına izin verilen ve sayıları azalan av hayvanı türlerinin avının yasaklanması, devlet ve genel avlaklarında türün popülasyon durumuna göre kota verilmeyecek avlaklar belirlenirken il ve ilçe avlakları ve ilimizde avcı potansiyeli dikkate alınması, ava açık dar alanda yoğunlaşan av baskısı sonucu yaban hayatı ve av hayvanları büyük zarar görmemesi, çok hassas bir ekosisteme sahip ülkemizde av ve yaban hayatının sürdürülebilir yönetimi konuları ele alınarak Merkez Av Komisyonuna illerden gelecek olan taleplerin belirlendiği İl Av Komisyonu Toplantısı Şube Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirildi. İlçe Av Komisyonlarında görüşülen taleplerden uygun görülenlerin Merkez Av Komisyonuna iletilmesi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir” denildi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:42
  1. doğa

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