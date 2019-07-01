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Aydın’da askeri kışlada örtü yangını

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Şehit Uzman Çavuş Levent Karacula Kışlası’na yakın bölgedeki alanda örtü yangını çıktı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:34
Aydın’da askeri kışlada örtü yangını

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Şehit Uzman Çavuş Levent Karacula Kışlası’na yakın bölgedeki alanda örtü yangını çıktı.


Edinilen bilgiye göre; Efeler İlçesi’ne bağlı Baltaköy Mahallesi yakınlarında bulunan Şehit Uzman Çavuş Levent Karacula Kışlası yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını başladı. Kışladaki mühimmat deposuna yakın bölgede etkili olan yangına, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının yanı sıra askeri itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:34
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