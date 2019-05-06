Aydın’da arı ölümleri devam ediyor

Türkiye’nin en önemli arı yetiştirme ve bal üretim merkezlerinden biri olan Aydın’da arı ölümlerinin yaklaşık bir aydır devam ettiği belirtildi. Çalmadık kapı bırakmamalarına rağmen insan eliyle gerçekleştirilen arı katliamının bir türlü durdurulmadığını belirten arıcılardan Eskihisar Muhtarı Selman Serçe, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği (TAB)’ni göreve davet ederek Başkan Ziya Şahin’i de duyarsızlıkla suçladı.

Aydın’da önemli bir arı konaklama ve bal üretim merkezlerinden biri olan Sultanhisar Eskihisar Bölgesi’nde bu yıl bahar mevsiminin çok iyi olmasına rağmen kovanlardaki arıların yaklaşık yüzde 80’inin telef olduğunu belirten Selman Serçe, “Her gün milyonlarca arı telef oluyor. TAB Başkanı Ziya Şahin’in hiçbir girişimi yok.Merkez Birliği’nin ilgili bakanlıklarla görüşüp ilaçlamanın akşam saatlerinde yapılmasını sağlamasını bekliyoruz. Bir yanda tarımın olmazsa olmazı olarak arılar gösterilirken diğer yandan da bizzat tarım faaliyetleri çerçevesinde arılar zehirlenip telef ediliyor. Durum bu şekilde devam ederse bölgemizde arıcılık faaliyeti tamamen bitecek. Bir an önce Merkez Birliği’nin sorunu bakanlıklar nezdinde çözmesini bekliyoruz” diye konuştu.