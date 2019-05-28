Aydın’da aranan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde yakalanan aranan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde yakalanan aranan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan aranma kaydı bulunan B.M., hakkında “6284 sayılı kanuna aykırı davranma” suçundan aranma kaydı bulunan S.P., hakkında “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçundan aranma kaydı bulunan E.Ö. ile hakkında “Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık” suçundan aranma kaydı bulunan K.B. isimli şüpheliler yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden E.Ö., sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakılırken; B.M., S.P. ve K.B. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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