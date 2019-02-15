Aydın'da apartman yangını Bodrum katında çıkan yangın sırasında üst katlara yayılan dumandan 2'si bebek 4 kişi etkilendi

AYDIN (AA) - Aydın'da, bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi. Alınan bilgiye göre, Kemer Mahallesi'nde E.K'ye ait 3 katlı binanın ev eşyaları bulunan bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman kısa sürede diğer dairelere de yayıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dışarıda olan E.K, evlere girerek 2'si bebek 4 kişiyi dışarı çıkardı. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri de alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2'si bebek 4 kişiye ambulansta müdahale etti. Sağlık durumları iyi olan kişilerin yakınları, müdahale sırasında gözyaşı döktü.

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