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Aydın’da anlık şiddetli yağışlar devam edecek

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesinin iç kesimlerinde görülen gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın’ın doğusu ile güneyinde anlık olarak etkili olacağı belirtildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:33
Aydın’da anlık şiddetli yağışlar devam edecek

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesinin iç kesimlerinde görülen gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın’ın doğusu ile güneyinde anlık olarak etkili olacağı belirtildi.



Meteoroloji İzmir 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesinin iç kesimlerinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün 14.00 - 20.00 saatleri arasında İzmir ve Manisa illeri geneli ile Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in güneyi, Aydın’ın güneyi ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Görülebilecek şiddetli yapışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:33
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