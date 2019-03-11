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Aydın’da ambulans sürüş eğitim teknikleri devam ediyor

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından istasyonlarda ve hastanelerde çalışan görevli personellere Ambulans Sürüş Eğitim Teknikleri (ASTE) konulu eğitim faaliyetleri devam ediyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:14
Aydın’da ambulans sürüş eğitim teknikleri devam ediyor

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından istasyonlarda ve hastanelerde çalışan görevli personellere Ambulans Sürüş Eğitim Teknikleri (ASTE) konulu eğitim faaliyetleri devam ediyor.


Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından 4 gün süren eğitime, 18 personel katıldı. EğitimdeAraçMekaniği ile ilgili önerilerve Basit Arızaların Tanımlanması,Araç Bakımı ve Temizliği, Sürüş Hazırlıkları,Araç Güvenlik Sistemleri, Ambulanslarda Hız Problemleri, Araç Kontrolü ve Takip Mesafesi Kavşaklar,Geçiş Üstünlüğü, Virajlar ve Sollama Kuralları, Trafikteki Özel Durumlar, Ambulanslarda Siren ve Işık Kullanımı - Ambulans Kazaları, ve uygulamalı panik fren, T-Sokak,slalom parkuru, kontrollü fren, şerit değiştirme, paralel park, akü takviyesi, lastik değişimi,kaçamak manevra, panik fren, günlük bakım, dokuma parkuru gibi konular işlendi. Eğitimler ASTE Eğitmeni uzman personel ATT Nuri Kalkan, ATT İlhan Altıntaş, Mehmet Yılmaz, Emre Serttaş, Gökhan Yahşi ve ATT Murat Otur, ATT İsmail Baldır tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:14
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