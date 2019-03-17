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Aydın’da ahşap ev cayır cayır yandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında ahşap ev alevlere teslim oldu.

17 Mart 2019 Pazar 16:22
Aydın’da ahşap ev cayır cayır yandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında ahşap ev alevlere teslim oldu. Yangın sonrası ahşap ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.


Yangın, öğlen saatlerinde İsabeyli Mahallesi’nde meydana geldi. İsabeyli Mahallesi’nde iki katlı ahşap evde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler bir anda bütün evi sararken, yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Müdahale sonrası yangın söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:22
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