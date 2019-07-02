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Aydın’da 9 bin 568 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda 9 bin 568 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

02 Temmuz 2019 Salı 14:37
Aydın’da 9 bin 568 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda 9 bin 568 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerince merkez Efeler ilçesinde yapılan operasyonda 126 adet oto teybi, 6 bin 838 adet saat, bin 302 adet gözlük, bin 116 adet şapka, 109 adet küçük el çantası ve 77 adet kulaklık olmak üzere toplam 9 bin 568 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.Ö. ve bağlantısı olduğu tespit edilen E.Ö. isimli şüpheliler, 5607 SKM suçundan adliyeye sevk edildi. E.Ö., ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen M.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:37
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