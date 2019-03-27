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Aydın’da 820 bin seçmen 112 aday içinden tercih yapacak

Aydın’da 820 bin 708 seçmen, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde belediye başkanlığında seçim bölgelerindeki 112 aday için tercihte bulunacak.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:43
Aydın’da 820 bin seçmen 112 aday içinden tercih yapacak

Aydın’da 820 bin 708 seçmen, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde belediye başkanlığında seçim bölgelerindeki 112 aday için tercihte bulunacak.


Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı bilgilere göre 2 bin 750 sandıkta 820 bin 708 seçmen tercihte bulunacak. En fazla seçmene sahip Efeler’de 659 sandıkta 210 bin 603, en az seçmene sahip Karpuzlu’da 39 sandıkta 9 bin 194 seçmen oy kullanacak.


Bozdoğan’da 106 sandıkta 26 bin 543, Buharkent’te 34 sandıkta 9 bin 674, Çine’de 160 sandıkta 40 bin 396, Didim’de 194 sandıkta 63 bin 272, Germencik’te 113 sandıkta 32 bin 245, İncirliova’da 120 sandıkta 37 bin 150, Karacasu’da 64 sandıkta 14 bin 946, Koçarlı’da 83 sandıkta 19 bin 213, Köşk’te 73 sandıkta 20 bin 527, Kuşadası’nda 262 sandıkta 85 bin 077, Kuyucak’ta 80 sandıkta 21 bin 749, Nazilli’de 374 sandıkta 114 bin 966, Söke’de 291 sandıkta 89 bin 484, Sultanhisar’da 56 sandıkta 15 bin 574, Yenipazar’da 42 sandıkta 10 bin 115 kişi sandığa giderek tercihte bulunacak.


7 aday Büyükşehir için yarışacak


Aydın’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 7 aday seçimde yarışacak. Seçmenler, Saadet Partisi’nden Fatih Karahan, Bağımsız Türkiye Partisi’nden Abdullah Bezci, Türkiye Komünist Partisi’nden İrfan Ertel, Vatan Partisi’nden Yalçın Büyükdağlı, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Özlem Çerçioğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Mustafa Savaş, Demokratik Sol Parti’den Süleyman Hışıroğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tercihte bulunacak. Seçmenler, Efeler’de ise SP’den Nimet Güryeli, BTP’den Eyüp Topçuoğlu, Vatan Partisi’nden Gökhan Doğan, CHP’den Mehmet Fatih Atay, DP’den Mehmet Mesut Özakcan, MHP’den Ümmet Akın, DSP’den Can Karabulut, Bağımsız Sabahattin Kerik için oy kullanacak. Aydın’ın diğer ilçelerinde ise seçmenler belediye başkanlığı için, Bozdoğan’daki 4, Buharkent’teki 5, Çine’deki 6, Didim’deki 8, Germencik’teki 6, İncirliova’daki 9, Karacasu’daki 5, Karpuzlu’daki 5, Koçarlı’daki 5, Köşk’teki 8, Kuşadası’ndaki 6, Kuyucak’taki 6, Nazilli’deki 8, Söke’deki 5, Sultanhisar’daki 6, Yenipazar’daki 5 adaydan birine tercihte bulunacak.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:43
  1. doğa

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