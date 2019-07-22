Aydın'da 8. kattan düşen işçi öldü

AYDIN (AA) - Aydın'da inşaat halindeki binanın 8. katından düşen işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Efeler ilçesi Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüsündeki yurt inşaatında çalışan Doğan Mıhçı (35), 8. kattaki iskeleden düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mıhçı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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