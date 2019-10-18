Aydın'da yurt dışına kaçmaya çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Fener Koyu'nda bir grup düzensiz göçmeni fark ederek, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri,Suriye uyruklu 54 düzensiz göçmeni yakaladı. Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.