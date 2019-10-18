Aydın'da yurt dışına kaçmaya çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 54 düzensiz göçmen yakalandı.18 Ekim 2019 Cuma 16:34
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Fener Koyu'nda bir grup düzensiz göçmeni fark ederek, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
Operasyon düzenleyen polis ekipleri,Suriye uyruklu 54 düzensiz göçmeni yakaladı.
Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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