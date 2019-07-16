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Aydın’da 5 yılda 360 yeni içme suyu kuyusu açıldı

Aydın’da susuzluk,Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından son 5 yılda açılan 360 yeni içme suyu kuyularıyla tarih oldu.

16 Temmuz 2019 Salı 10:16
Aydın’da 5 yılda 360 yeni içme suyu kuyusu açıldı

Aydın’da susuzluk,Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından son 5 yılda açılan 360 yeni içme suyu kuyularıyla tarih oldu.


Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sondaj çalışmalarıyla son 5 yılda 360 içme suyu kuyusu açılarak vatandaşların hizmete sunuldu.


Aydın’da susuz mahalle bırakmadıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yatırımların 17 ilçenin tamamında devam edeceğini söyledi.


Göreve geldiklerinde 60 mahallede suyun haftanın belirli günlerinde belirli saatlerde verilebildiğini hatırlatan Başkan Çerçioğlu, yapılan çalışmalarla bu mahalleler başta olmak üzere susuz mahalle bırakmadıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:16
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