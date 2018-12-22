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Aydın'da 44 düzensiz göçmen yakalandı

22 Aralık 2018 Cumartesi 20:41
Aydın'da 44 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Tuzburnu açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçağın hareket halindeki lastik botu fark etmesi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekip, aralarında çocukların da bulunduğu 39'u Afganistan, 5'i Irak uyruklu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 20:41
  1. düzensiz göçmen
  2. Sahil Güvenlik
  3. yakalama

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