Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti. Bölgeye hareket eden ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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