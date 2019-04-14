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Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, 3.

14 Nisan 2019 Pazar 01:58
Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, 3.8 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.24 sıralarında merkez üssü Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Bağarası -Karaattlı Mahallesi olan 3.8 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6,99 kilometre altında olduğu belirtildi.


Merkez üssü Söke’nin yanı sıra Kuşadası, Didim ve Aydın’ın diğer ilçelerinde de hissedilen depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 01:58
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