Aydın'da 30 yabancı uyruklu göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 30 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.24 Haziran 2019 Pazartesi 11:10
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Yunan adalarına geçmeye çalışan lastik botu Panayır Adası mevkisinde durdurdu.
Botta tespit edilen yabancı uyruklu 30 kişi kıyıya getirildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
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