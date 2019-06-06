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Aydın'da 30. Boğa Güreşi Festivali

Sıcak havaya rağmen girişlerin 20 lira olduğu güreşleri binlerce kişi izledi- Genellikle erkeklerin hakem olarak görev aldığı güreşleri bu kez bir kadın hakemin yönetmesi ise dikkati çekti

06 Haziran 2019 Perşembe 16:14
Aydın'da 30. Boğa Güreşi Festivali

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 30. Boğa Güreşi Festivali'nde Ege'nin farklı illerinden gelen 130 boğa güreşti.

Ege Türkmen Yörükleri Kültür Etkinlikleri Derneği tarafından Ortaklar Mahallesi'nde organize edilen güreşlerde İzmir, Denizli ve Muğla gibi illerden gelen 130 boğa arenaya çıktı. Güreşleri, ücrete ve sıcak havaya aldırmayan binlerce kişi izledi. Zaman zaman sahiplerinin elinden kaçan boğalar nedeniyle heyecanlı anlar yaşandı. Güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine 5 bin ila 7 bin lira ödül ile kupa verildi.

Dernek Başkanı Abdurahman Karazor, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güreşi ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye malzemesi alabilmek yararına yapıyoruz. Daha önceki yıllarda da cami ve okul yararına güreş yapmıştık." dedi.

- Güreşleri kadın hakem yönetti

Genellikle erkeklerin hakem olarak görev aldığı güreşleri bu kez bir kadın hakemin yönetmesi dikkati çekti. Ege Bölgesi'nin tek kadın hakemi olan veteriner teknikeri Arzu Atan (38), evlerinin arkasındaki çiftlikte "Paşa" adlı bir boğanın durduğunu, ona su vermeye başladıktan sonra boğaları sevmeye başladığını söyledi.

Daha önce de boğa güreşini yönettiğini söyleyen Atan, şunları kaydetti:

"Bayan olarak sahanın içinde olduğum için küfür de çok az oluyor. Sahada bayanların olmasını her zaman tavsiye ediyorum. Ege Bölgesi'nde ilk ve tek bayan hakem benim. Bundan da gurur duyuyorum. İşimi de ben zarar görmedikçe yapmaya devam edeceğim. Kadınlara da tavsiyem, güreşlere gelsinler ve maddi güçleri varsa boğa sahibi olsunlar."



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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:14
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