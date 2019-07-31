Aydın’da 294 öğrenci sosyal çalışma programından faydalanıyor

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından uygulanan Sosyal Çalışma Programı’ ndan Aydın’dan 294 öğrencinin faydalandığı belirtildi.

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Rahmi Terzi, Sosyal Çalışma Programına katılan öğrencileri İl Müdürlüğünde ağırladı.

İl Müdürü Terzi,programla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “ Sosyal Çalışma Programı, Yükseköğretim öğrencilerinin (açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç) çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak, mesleki niteliklerini geliştirmek, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda sunulan hizmetlere geçici süreyle katılımlarını sağlamak ve bu kişilere çalışma disiplini kazandırmak amacıyla uygulamaya koyuldu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Tarım Orman Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ve Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde toplam 294 öğrenci bu programdan faydalanıyor. Bu program ile gençlerimiz yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirecekler, toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklar. Ayrıca cep harçlıklarını çıkaracaklar ve emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak” dedi.