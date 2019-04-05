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Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

05 Nisan 2019 Cuma 15:43
Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki 28 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manastır Koyu ile Tekağaç mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu ihbarı üzerine eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda Suriye ve Filistin uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 15:43
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