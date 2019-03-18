0553 313 94 23

Aydın’da 18 Mart-Çanakkale Zaferi etkinlikleri

Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:12
Aydın’da 18 Mart-Çanakkale Zaferi etkinlikleri

Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.


Aydın’daki anma programı sabah saatlerinde Tellidede Şehitliği’nin ziyaret edilmesiyle başladı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece ve Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin’in şehitliklere çelenk bırakmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Personel Yüzbaşı Murat Genç, “Tarihimizin şeref sayfalarından biri, yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan Mehmetçiklerimizin gösterdiği üstün cesaret ve fedakârlıklarla 18 Mart 1915’te Çanakkale’de yazılmıştır. Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümünde aziz şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz. Bugün aynı zamanda İstiklal Marşı’mızın şairi ve milli mücadelenin manevi mimarı merhum Mehmet Akif Ersoy’un ‘Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda’ dizelerinde hayat bulan kutsal vatan toprağımızın, milletimizin, devletimizin, bayrağımızın varlığını, istiklal ve hürriyetimizi milletçe yaşıyor olmamızı şehit ve gazilerimize borçluyuz” diye konuştu .


Akabinde geçilenKemer Mezarlığı’ndaki şehit mezarlarında duaların okunmasından sonra Menderes Bulvarı’na gelip şehit abidelerinde karanfil bırakan Vali Köşger, daha sonra Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin Kahveci Bilal Ağa Konağı’nda düzenlemiş olduğu programa katıldı. Burada şehit ve gazi aileleriyle vakit geçiren Vali Yavuz Selim Köşger, ailelerle fotoğraf çekilmesinin ardından etkinlik Hidayet Sayın Kültür Merkezi’nde devam etti.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra kürsüye çıkan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “’Bundan yıllar önce vatanını korumak için toprağa düşen şehitlerin varoluş destanınınruha bürünmüş halidir Çanakkale Savaşı . Çanakkale Savaşı diyorum fakat bu bir savaş değil zaferdir, zaferden ziyade birdestan, destandan ziyade bir ruhtur. Bu milletin hakikatli çocuklarının dört bir cephede ölüm kalım savaşı verdiğimiz dondurucu kış mevsiminde binlerce kilometre yol kat ederek nefes nefese Çanakkale’de soluğu aldığı yedi düvele karşı boğazda tarihin en büyük direniş destanlarından birini yazdığı bütün emperyalistlere İslam’ın bayrağının düşürülemeyeceğini haykırdığı diriltici bir ruhtur Çanakkale ruhu” diye konuştu.


Etkinlik öğrencilerin hazırladığı orotoryo gösterisini sergilenmesiyle devam ederken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:12
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te Çanakkale Zaferinin 104’üncü yıl dönümü kutlandı
    1. Bilecik’te Çanakkale Zaferinin..
    2. AB'ye ihracat, ithalatı solladı!
    3. Başkan Yaman’ın 18 Mart Çanakkale..
    4. "AB, Türkiye'ye karşı..
    5. ISESCO'dan 15 Mart "İslamofobi ile..
    6. Minik yürekleriyle Çanakkale zaferini..
    7. Orta Anadolu Masterler Federasyonu..
    8. Yeni yapılan nikah salonu kıyılacak..
    9. Arguvan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    10. Lösemi hastası Öykü Arin’e sürpriz..
    11. Manyas’ta Çanakkale şehitleri anıldı
    12. BM'den İdlib'e insani yardım
    13. 18 Mart’ta şehitler mezarları başında..
    14. Bir üst geçit de Çaydüzü Mahallesi’ne
    15. Çaldıran’da 18 Mart Şehitleri Anma..
    16. Kilis’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin..
    17. Kocaispir: "Memnuniyet anketi, hizmet..
    18. ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı:..
    19. Hokey maçı öncesinde şehitleri..
    20. Direksiyon başında fenalaşan otobüs..
    21. Zihni Şahin: “Atakum, turizmin merkezi..
    22. Çanakkale Şehitleri Aliağa’da anıldı
    23. 150 TL ve 6 paket sigarası için..
    24. Mutlu Akü'den doğru akü seçimine..
    25. Hastaya paletli ambulans yetişti
    26. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener,..
    27. "Amasya AK Parti döneminde büyük bir..
    28. Cem Parlak seçim temposunu arttırdı
    29. Yüksekova’da 18 Mart Şehitleri Anma..
    30. Çanakkale Zaferinin 104’üncü yılı..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!