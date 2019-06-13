Aydın’da 17 bin araca 5.8 milyon ceza kesildi

AYDIN (İHA) – Aydın’da, geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 17 bin 368 kusurlu araca 5 milyon 816 bin lira ceza kesildi.

Aydın’da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde toplam 158 bin 301 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 17 bin 368 araca 5 milyon 816 bin 889 TL para cezası tatbik edildi.Mayıs ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 162 sürücü trafikten men edildi. Kusurlarından dolayı 227 sürücünün ehliyetine el konulan denetimlerde, 2 bin 273 araç trafikten men edildi.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2019 Mayıs ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 220, yaralamalı 266, ölümlü 1 olmak üzere toplam 487 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 366 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.