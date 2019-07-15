Aydın’da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Aydın’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümü dolayısı ile düzenlenen etkinliklerde şehitler dualarla anıldı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Aydın Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler Tellidede Mezarlığında düzenlenen etkinlikle başladı. Aydın Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından tüm şehitler için dua okunduktan sonra, Vali Yavuz Selim Köşger ve protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine çiçek bırakıldı. Tellidede Mezarlığındaki programın ardından Kemer Mezarlığı’nda bulunan şehitlik ziyaret edildi. Program kapsamında, Yedi Eylül Şehitler Abidesi’ne şükran ziyareti gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin Çanakkale Şehitliği Anıtı ziyaretinin ardından, Atatürk Kent Meydanında 15 Temmuz Fotoğraf Sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Programın ilk bölümü Aydın Bey Camii’nde şehitler için Mevlid-i Şerif ve duaların okunması ile son buldu.

Anma programına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Evrim Karakoz, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esen, askeri ve sivil erkan ile birlikte vatandaşlar katıldı.