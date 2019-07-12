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Aydın’da 15 Temmuz programı belli oldu

Aydın’da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı belli oldu.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:37
Aydın’da 15 Temmuz programı belli oldu

Aydın’da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı belli oldu. Tellidede Mezarlığı’ndaki şehitliğe çelenk sunulması ile başlayacak olan program gecenin geç saatlerine kadar devam edecek.


Aydın Valiliği 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre program saat 11.00’da Efeler ilçesindeki Tellidede Mezarlığı’ndaki şehitliğe çelenk sunulması ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından şehitlik defterinin imzalanması, İl Müftüsü tarafından tüm şehitler için dua okunması ve protokol tarafından şehit mezarlarına çiçek konulması ile sürecek olan program daha sonra Kemer Mezarlığı’ndaki şehitlikte devam edecek. Yedi Eylül Şehitler Abidesine ve Çanakkale Şehitliği Anıtına şükran ziyaretleri yapılarak Atatürk Kent Meydanı’nda 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açılacak. Öğle namazından önce Bey Cami’de şehitlerimizin ruhu için Mevlid-i Şerif ve dualar okunacak. Gündüz programı son olarak öğle namazına müteakip limonatave dondurma ikramı ile son bulacak.


Akşam programı ise saat 19.30’da Aydın Valiliği önünde toplanılarak Atatürk Kent Meydanı’na kadar Milli Birlik Yürüyüşü başlatılacak. Meydanda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Aydın Valisi Yavuz Kelim Köşger günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacak. Vali Köşger’in konuşmasının ardından 15 Temmuz Şehidi Aydınlı Nedip Cengiz Eker’in tanıtım videosu izlenecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programın gösterimi sonrasında 15 Temmuz Belgeseli izletilecek ve İlahi Korosu tarafından ilahiler söylenecek. Ney ve semazen gösterimi ile sürecek program İl Müftüsü’nün şehitler için dua okuması ile sürecek. Saat 00.13’de tüm Türkiye’de sela okunacak ve ardından 15 Temmuz Belgeseli tekrar izletilecek. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması ile son bulacak olan program sonrası vatandaşlar meydanda 15 Temmuz videoları eşliğinde sabahın ilk ışıklarına kadar temsili nöbet tutacak.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:37
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