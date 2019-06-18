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Aydın’da 13 gıda firmasına 31 bin lira ceza kesildi

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret İl Müdürlüğünce, geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 13 gıda firmasına 31 bin 689 lira para cezasının kesildiği bildirildi.

18 Haziran 2019 Salı 11:19
Aydın’da 13 gıda firmasına 31 bin lira ceza kesildi

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret İl Müdürlüğünce, geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 13 gıda firmasına 31 bin 689 lira para cezasının kesildiği bildirildi.


Mayıs ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 8 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerin tamamı ayıplı mal ve hizmetleri kapsayan 4’ü mobilya ve birer adet klima, cep telefonu, PVC doğram ve motosikletten oluştu. İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 07 Mayıs 2019 ve 28 Mayıs 2019 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 6’sı tüketici lehine, 5’i tüketici aleyhine, 2’si uzlaşma, 1’i görevsizlik ve 1’i karar düzeltme olmak üzere toplam 15 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 2 bilirkişi ataması yapıldı.


Mayıs ayı içerisinde bakanlığın Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan 52 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapıldı. Önceki yıllara ait şikayet başvurularına istinaden kanuna aykırılıktan dolayı 13 firmaya 31 bin 689 TL idari para cezası uygulandı. Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi üzerinden alınan 52 şikayet işleme alınarak gerekli inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:19
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