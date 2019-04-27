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Aydın'da 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması

UDEF Genel Başkan Yardımcısı Evran:- "Orta Doğu'da, Afrika'da ve Orta Asya'da Türkiye gidilmek istenen bir ülke haline geldi"

27 Nisan 2019 Cumartesi 16:35
Aydın'da 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması

AYDIN (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" Aydın'da yapıldı.

Efeler ilçesinde Endülüs Kitap Kafe'de gerçekleştirilen etkinliğe, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) eğitim gören 21 ülkeden öğrenciler katıldı.

"Doğudan batıya adil bir dünya" temasıyla organize edilen etkinlikte öğrenciler yöresel kıyafetleriyle yer aldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler türkü söyledi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mazlumların umudu olduğunu belirterek, "Kalbinizi diri tutun. Gönlünüzü açın, kardeşliğinizi kuvvetlendirin. Kol kola, omuz omuza safları sıklaştırın. Hiçbir zaman birbirimizle münakaşaya girmeden kardeşler olarak, ihlasla, samimiyetle, gayretle, daha iyi dünya için, daha yaşanılası bir coğrafya için hep birlikte çalışmamız lazım." dedi.

UDEF Genel Başkan Yardımcısı Fatih Evran ise etkinliklerin 12'ncisinin düzenlendiğini, öğrenci buluşmalarını 51 ülkede, 91 şehirde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

UDEF'in uluslararası öğrencilerle ilgilenen bir sivil toplum kuruluşu olduğunu aktaran Evran, "Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde 140 bin öğrencimiz var. Türkiye'nin 75 şehrinde öğrencilerimiz var. UDEF, 64 derneği, 25 temsilciliğiyle uluslararası lisans ve orta öğretimde okuyan kardeşlerimize yardım etmek, onlara rehberlik etmek ve dayanışmak için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Amacı tamamen uluslararası öğrencilerimizle ilgilenmektir." diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası öğrencilerin yetişmesi için mümbit bir alan olduğunu söyleyen Evran, "Biz 14 yıl önce bu işe başladığımız zaman şunu fark ettik. Türkiye'de uluslararası öğrenciler var. Ama sonuçlarımız iyi değildi. Gerek sivil toplum ayağında, gerek devletin resmi kurumları ayağında zayıftık. Ancak bu yaptığımız çalışmalar ve devletimizin verdiği karşılıklar sayesinde 15 binlerden 150 bine geldi bu sayı. Giderek hem öğrenci sayısı artıyor hem de verilen hizmetler artıyor. Orta Doğu'da, Afrika'da ve Orta Asya'da Türkiye gidilmek istenen bir ülke haline geldi." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Anas Altheep ise misafirperverliği ve bütün Müslümanları desteklediği için Türkiye'yi tercih ettiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 16:35
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  2. uluslarası öğrenci
  3. yöresel kıyafet

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