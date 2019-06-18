Aydın'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 101 düzensiz göçmen yakalandı18 Haziran 2019 Salı 12:51
AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 101 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 lastik botu durdurdu.
Ekipler, botlardaki 51 Suriye, 26 Filistin, 15 Irak, 3 Yemen, 3 Kongo, 1 Somali, 1 Mısır, 1 Orta Afrika uyruklu 101 kişiyi yakaladı.
Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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