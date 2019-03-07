Aydıncık Belediyesi’nden ÇEVDOSAN’a destek

Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarını hızlandıran ÇEVDOSAN AŞ, Aydıncık Belediyesi’nin destekleri ile ilçedeki konutlardan atık toplamaya devam ediyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Mersin’in tüm bölgelerinde atık toplama çalışmalarını hızlandıran ÇEVDOSAN, Aydıncık Belediyesi işbirliği ile atık geri kazanımı artırmak amacıyla bölgedeki konut ve iş yerlerindeki atık toplama işlemine ara vermeden devam ediyor. Geri dönüşümün ülke için önemli bir konu olduğunu belirten Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan, "Bölgemizde geri dönüşüm alanında hizmet veren ÇEVDOSAN AŞ işbirliği ile konut ve iş yerlerinin atık toplama işlemlerine hız kazandırdık. Geri dönüşüm bölgemiz ve ülkemiz adına büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Gerek ekonomik gerekse çevre açısından geri dönüşüme önem vererek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.