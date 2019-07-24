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Aydın; "Yerel basın güçlendirilmelidir"

Ağrı Sivil Toplum Platformu, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü kutlanan "Gazeteciler ve Basın Bayramı" ile ilgili kutlama mesajı yayınladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
Aydın; "Yerel basın güçlendirilmelidir"

Ağrı Sivil Toplum Platformu, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü kutlanan "Gazeteciler ve Basın Bayramı" ile ilgili kutlama mesajı yayınladı.


Platform Başkanı Av.Mehmet Salih Aydın, yazılı olarak yaptığı açıklamada ülke olarak tarafsız, özgür bir basın anlayışının hakim olmasını istediklerini söyleyerek, “ Özgür basının önemi bundan 111 yıl önce anlaşılarak II. Meşrutiyet ile birlikte Gazeteler ilk defa sansür denetiminden geçmeden yayımlandı. 24 Temmuz bu sebeple gerçek gazeteciliğin başladığı, basının kaleminin yenilendiği gündür.


Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından olan basın, kamuoyunun en önemli bilgi edinme kaynaklarındandır. Demokrasimizin gelişmesi, sağlıklı bir toplumun oluşumu için tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir gazetecilik anlayışını hakim kılmalıyız.


Bu anlamlı günün basın sektörünün sorunlarının dile getirildiği, basın sektöründe çalışanların özlük hakları, iş güvenceleri ve çalışma şartlarının iyileştirildiği, yerel basında çalışanların da ulusal basında çalışanlar ile aynı şartlara sahip olabildiği bir gün olmasını diliyorum.


Ağrı genelinde görev yapan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, yerel basının güçlendirilmesi gerektiğine inanıyor, basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm çalışanlara görevlerinde başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
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