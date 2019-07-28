Aydın Veteriner Hekimleri Odası’ndan “Embriyo Transfer” kursu

Aydın Veteriner Hekimleri Odası tarafından, beş günlük yoğun eğitim programıyla “Sığırlarda Embriyo Transferi Kursu” düzenlendi.

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin düzenlenen “Embriyo Transferé kursu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Aydın Veteriner Hekimleri Odamızda, Veteriner Hekimlere yönelik, Tarım ve Orman Bakanlığı Yetkisi ve Sertifikalandırması ile 5 gün süren, laboratuvar, çiftlik ve mezbaha materyalleri destekli, “Sığırlarda Embriyo Transferi Kursu” nu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aydında bir ilk olmasının yanı sıra, Türkiyede de ender sayıda gerçekleştirilmiş olan bu eğitim programını organize ederek, şehrimizin ve ülkemizin çeşitli bölgelerinden eğitime katılan meslektaşlarımızı odamızda ağırlamaktan büyük gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Embriyo transferi uygulaması, ırk ıslahının ve genetik ilerlemenin hızlandırılması konusunda büyük öneme sahiptir. Bu uygulamanın yaygınlaşması ülkemiz hayvancılığında taşları çok olumlu yönden yerinden oynatacaktır. Yurtdışından Verimi ve genetik kapasitesi yüksek hayvanları satın alabilmek, ithal edebilmek maalesef mümkün değil, hiç kimse bir başkasına, kendi işletmesinin göz bebeği hayvanlarını satmak istemez, gözden çıkardıkları, işletmelerine fayda sağlamayacağını düşündükleri hayvanları satmak isterler. Ancak bu kaliteli ineklerin embriyoları satın alınabilir ve ülkemizdeki ineklere embriyo transferi uygulamalarıyla nakledilerek kısa sürede yüksek kapasiteli hayvanlar elde edilebilir. Biz ülke hayvancılığımız için embriyo transferi konusunun büyük öneme sahip olduğunun farkındayız ve meslektaşlarımızın bu konuda uzmanlaşması, embriyo transferi uygulamalarının yaygınlaşması için elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Bu ve benzeri eğitimleri sıklıkla düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz. Kurs Eğitmenimiz, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim ÜyesiProf. Dr. Hakan Sağırkaya hocamıza, davetimizi geri çevirmeyerek kurs süresince bizlerle olan Veteriner Doğum ve Jinekoloji Uzmanı meslektaşımız Dr. Fatih Kuzugüden’e, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Personeli Veteriner Hekim Mustafa Dilek’e, Eğitim Uygulamaları için hastalıktan ari modern çiftliğinin kapılarını bizlere açan meslektaşımız Veteriner Hekim Batuhan Akdeniz’evekursumuza katılan meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.