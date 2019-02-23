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Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin’den seçim taahhüdü açıklaması

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, Yalova’da belediye başkan adayına, hayvansever bir grup tarafından imzalatıldığı iddia edilen seçim taahhüdü hakkında açıklama yaptı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 08:56
Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin’den seçim taahhüdü açıklaması

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, Yalova’da belediye başkan adayına, hayvansever bir grup tarafından imzalatıldığı iddia edilen seçim taahhüdü hakkında açıklama yaptı.


Oda Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada,“Yalovada bir sözde hayvansever grubun, belediye başkan adayı olan bir şahısa, göreve geldiğinde Yalova Belediyesi Veteriner Işleri Müdürlüğünde çalışan Veteriner Hekimlerimizin işlerine son verileceği taahhudu imzalattığını büyük bir üzüntüyle ve şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız. Bunun yanında, mevzu bahis belediye baskan adayının hayvansever olduğunu iddia eden gruba "sizler veteriner hekimleri eğiteceksiniz" şeklinde beyanat vermiş olması da camiamızı derinden yaralamıştır. Gerçekten hayvansever herkesin de yakından bileceği gibi Veteriner hekimlerimiz canları pahasına birçok meslek hastalığı ve meslek riskine karşın büyük özverilerle mesleklerini icra etmektedirler. Bizler sözde değil özde hayvansever vatandaşlarımızla sahada dirsek teması halinde hayvan refahı ve hayvan sağlığı amacıyla aynı gemide mücadele veren meslek grubuyuz. Ancak bu şekilde mesnetsiz ve haddini aşan olaylar bizlerin motivasyonunu olumsuz etkilemekte hekimlik onurumuzu incitmektedir. Meslek örgütü olarak Belediyelerde çalışan ve hekimlik mesleğini titizlikle, fedakarlıkla icra eden 1500’ e yakın meslektaşımızın arkasında olduğumuzu, karalama kampanyalarına ve kara propagandalara alet ettirmeyeceğimizi herkes bilmelidir. Biz Aydın Veteriner Hekimleri Odası olarak, belediyelerimizde çalışan meslektaşlarımızın mesleklerini en iyi şekilde icra etmeleri için uluslararası destekli eğitimler düzenliyoruz ve düzenlemeye de devam edeceğiz. Biz veteriner hekimler, Allah’ın dilsiz kulları olan hayvanlar için çok can verdik, bundan sonra da can vermekten asla imtina etmeyeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 08:56
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