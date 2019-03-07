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Aydın Vergi Dairesi’nden Aydın Ticaret Borsası’na ziyaret

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, 30.

07 Mart 2019 Perşembe 14:22
Aydın Vergi Dairesi’nden Aydın Ticaret Borsası’na ziyaret

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, 30. Vergi Haftası kapsamında Aydın Ticaret Borsası’na ziyarette bulundu.


Gerçekleşen ziyarete Grup Müdürü Yusuf İpekçi ve Mustafa Çelik, Güzelhisar Vergi Dairesi Müdürü Ali Çakır,Efeler Vergi Dairesi Müdürü Alper Çetin ve Gelir Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürü Şemsi Derya Atalay katılım sağladı.


Vergi Dairesi Başkanı V. Cemil Müsevitoğlu veberaberindeki heyeti; Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yrd. Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, Yakup Er ve Cihan Canile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.


Aydın Vergi Dairesi Başkanı V. Cemil Müsevitoğlu;“Vergi haftası kapsamında vergi bilincinin arttırılmasında büyük katkısı olan Borsamıza ziyarette bulunduk. Çalışmalarımızda, mükelleflerin sorumluluk ve hakları konusunda bilinçlendirilmesine önem veriyoruz,verginin vatandaşa hizmet olarak geri dönmesi, vergide gönüllü olmayı attırmaktadır. Borsamız yönetimi ve üyelerinin ülkemize sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ise; ekonomik kalkınma ve gelişimin vergi bilinci yüksek toplumlarda daha da öne çıktığınıdeğinerek, Borsa üyeleri adına talep edilenher konudayardımcı oldukları için Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu ve heyete teşekkürlerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:22
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