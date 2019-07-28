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Aydın Üniversitesinin şampiyon tenisçileri yurda döndü

Avrupa Üniversite Sporları Birliğinin düzenlediği 2019 Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonası’nda birinci olan İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Tenis Takımı yurda döndü.

28 Temmuz 2019 Pazar 16:49
Aydın Üniversitesinin şampiyon tenisçileri yurda döndü

Avrupa Üniversite Sporları Birliğinin düzenlediği 2019 Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonası’nda birinci olan İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Tenis Takımı yurda döndü.


İstanbul Aydın Üniversitesi, Karadağ’ın başkenti Podgorica’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda kadınlar kategorisinde ’ilk kez’ Avrupa şampiyonluğunu kazanarak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. Cemre Anıl, Melis Sezer, Sidal Ak ve Merve Herduran’dan oluşan İAÜ Kadın Tenis Takımı, yarı finalde Fransa’nın University of Grenoble Alpes takımını 2-1 yenerek finale çıktı. Finalde ise bir başka Fransa Üniversitesi olan University of Bordeaux ile karşı karşıya gelen İAÜ Tenis Kadın Takımı, zorlu geçen müsabakada 1-1’lik eşitlik sonucunda 3 set üzerinden double maça geçti. Double sette rakibini 6-3 ve 6-2’lik setlerle üstünlük sağlayan İAÜ Kadın Tenis Takımı, rakibini 2-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. İAÜ Tenis Kadın Takımı, bu skorla ilk kez bu branşta kadınlarda bir Avrupa Şampiyonluğu elde eden üniversite oldu. Mert Naci Türker, Burak Bilgin ve Kutsal Korkmaz’dan oluşan İstanbul Aydın Üniversitesi Tenis Erkek Takımı da Avrupa 4’üncüsü olarak turnuvayı bitirdi.


Karadağ’ın başkenti Podgorica’daki final maçında kadın tenis takımını yalnız bırakmayan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Bu başarı yalnız üniversitemizin değil tüm Türkiye’nin, Türk sporunun başarısıdır. Kızlarımız aynı zamanda bir ilke de imza atmış oldular. İlk kez bir Türk tenis kadın takımı Avrupa şampiyonu oldu. Bu ayrıca bizlere büyük gurur yaşatmakta. 2014 yılında da erkek takımımız bir ilki yaşatmış ve Avrupa şampiyonu olmuştu. Şimdi de kızlarımız Avrupa şampiyonu olarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdiler. Ben sporcularımızın daha nice Avrupa, nice dünya şampiyonluklarını ülkemize getirmesini, ay yıldızlı bayrağımızı daha yükseklere taşımalarını umuyorum" diye konuştu.


İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Tenis Takımı Antrenörü Öğretim Görevlisi Pero Duygu Dumangöz ise öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, "Kızlarımız 11 yıl içinde önce 2’nci Lig’den 1’inci Lig’e, sonra da 1’inci Lig’den Süper Lig’e yükseldiler. Süper Lig’e çıktığımız 2011 yılından bu yana da aralıksız 8 sene boyunca şampiyonluğu kimseye kaptırmayarak ulaşılması güç bir başarıya imza attılar. Avrupa Üniversitelerarası Tenis Şampiyonası’nda da son derece başarılı maçlar çıkartarak bir ilke de imza atarak altın madalyayı aldık. Bu bizler için tarifsiz bir mutluluk. Bu turnuvada erkek takımımız da 4’üncü oldu. Onları da kutluyorum. Ben, yardımcı antrenörüm Gülşah Çetin ve İAÜ Tenis Takımı olarak hem İstanbul Aydın Üniversitesi’ni hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Bu yıl Karadağ’ın başkenti Podgorica’da düzenlenen Tenis Şampiyonası’nda 16 ülkenin şampiyon üniversiteleri mücadele etti.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:49
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