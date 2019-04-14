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Aydın Ülkü Ocaklarına 5 yeni atama

Aydın’da bir süredir kapalı olan Ülkü Ocakları için yeni başkan ataması yapıldı.

14 Nisan 2019 Pazar 09:29
Aydın Ülkü Ocaklarına 5 yeni atama

Aydın’da bir süredir kapalı olan Ülkü Ocakları için yeni başkan ataması yapıldı. 5 yeni başkanın atandığı ilçe ocak başkanları yeniden açıldı.


Ülkü Ocakları Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aşkın Dinçer, Aydın Ülkü Ocağı Başkanı Tayfun Şan’ı ziyaret etti. Dinçer ziyaretinde, Kuyucak, Bozdoğan, Germencik, Ortaklar ve Söke ilçe ocak başkanlıklarına atanan isimlere başkanlıklarını tebliğ etti. Yapılan atamalara göre, Kuyucak İlçe Başkanı Halil Atıcı, Bozdoğan İlçe Başkanı Yusuf Akkaya, Germencik İlçe Başkanı Halil Öztürk, Ortaklar İlçe Başkanı Nail Akar, Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın oldu. Genel Başkan Yardımcısı Dinçer yeni başkanlara görevlerinde başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 09:29
  1. doğa

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