Aydın, Tüp Bebek Merkezine kavuştu

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bulunan Tüp Bebek Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hasta kabulüne başlayan Tüp Bebek Merkezi’ne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Türkiye’deki devlet hastaneleri bünyesinde 3’üncü olan Tüp Bebek Merkezi’ni inceleyen Vali Köşger’e, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

“3 milyon TL’ye mal oldu”

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Tüp Bebek Merkezi ile ilgili yaptığı açıklamada“2018’in ilk yarısında bu işe karar verildi ve ilk adımı atıldı. Burası yaklaşık 650 metrekarelik bir alan burası. Burası özellikli bir birim, havalandırması, hepafiltreleri, cihazları ile birlikte yaklaşık 3 milyon TL’lik bir bedel harcandı. Hastalarımız il dışına gidiyordu, ilimizde bu imkan yoktu. Bu devlet hastaneleri içinde 3’üncü merkez burası. İki hekimimiz bu işin eğitimini aldı ve görevlerini yapacaklar. Embriyoloji uzmanımız ve 6 tane hemşiremiz burada görev yapacaklar. Bu ekipte halkalrın birinde bir kopukluk olduğu zaman başarı düşer. O yüzden ekibin tam bir uyum içinde çalışması gerekir. Pazartesi gününden itibaren Tüp Bebek hastalarını kabul edeceğiz” dedi.

“Annelerin, babaların yüzünü güldürsün”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise yaptığı açıklamada Tüp Bebek Merkezi’nin Aydın’a hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Aydın’da çocuk sahibi olmak isteyen herkese, Allah çocuk sahibi nasip olmayı nasip etsin. Bu merkezimiz annelerin ve babaların yüzünü güldürsün” diye konuştu.