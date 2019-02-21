Aydin Ticaret Borsası, ‘Aydın Zeytinyağını’ Adana’da tanıtacak

24 Şubat 2019 tarihlerinde Adana’da gerçekleşecek.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 2015-2017 yılları arasında, İstanbul Ticaret Borsası, Ege Zeytin Zeytinyağı ihracatçıları Birliği,Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ve AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ortaklığında KOSGEB tarafından desteklenen “Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması” projesi kapsamında Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinlikleri24 aylık süreç içerisinde20 ilde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; “Aydın Ticaret Borsası olarak kaliteli zeytinyağı konusunda ki hassasiyetimiz ve bir önceki projemizden aldığımız olumlu tepkiler sebebiyle daha önce tadım ve tanıtım yapılmayanİstanbul (Avrupa), Eşkişehir, Kastomonu, Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya, İstanbul (Anadolu) ve Rize olmak üzere 10 ilimizde daha tadım ve tanıtım yapılmasını planladık. İkinci etap tadım ve tanıtım etkinliğimiz çerçevesinde, 2018 Temmuz ayında başladığımız etkinliklerimizİstanbul (Avrupa), Eskişehir ve Kastamonu’da yoğun katılımlarla gerçekleştirdik. 23-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Adana’da 4. Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Tadım uzmanlarımız tüketicilere ’doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği’ tadım yaptırılarak anlatacaklar. Tadım ve Tanıtım faaliyetlerimiz ile, tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirilerek,tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine göre üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya ve kişi başı düşen iç tüketim miktarının artmasına katkıda bulunulacaktır. Doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiğini öğrenmek isteyen herkesi 23-24 Şubat tarihlerinde Adana M1 AVM’ye bekliyoruz” diye konuştu.