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Aydın Tabip Odası’ndan suç duyurusu eleştirisi

AYDIN (İHA) – Aydın Tabip Odası, 22 Nisan 2019 tarihinde Karacasu Dereköy’de beş köy halkının çağrısı üzerine jeotermal enerji santrallerininçevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri ile ilgili yapılmış olan bilgilendirme sohbet toplantısı hakkında duyurusunda bulunulmasını eleştirdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:18
Aydın Tabip Odası’ndan suç duyurusu eleştirisi

AYDIN (İHA) – Aydın Tabip Odası, 22 Nisan 2019 tarihinde Karacasu Dereköy’de beş köy halkının çağrısı üzerine jeotermal enerji santrallerininçevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri ile ilgili yapılmış olan bilgilendirme sohbet toplantısı hakkında duyurusunda bulunulmasını eleştirdi.


Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, sivil toplum örgütleri tarafından Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen ortak basın açıklamasında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP’li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’ın da katıldığı açıklamada konuşan Karagözlü, “22 Nisan 2019 tarihinde Karacasu Dereköy halkının talebi üzerine jeotermal enerjinin çevre ve insan sağlığına olan etkileri ile ilgili köy kahvesinde bilgilendirme yapmak üzere davet edildik. Bilgilendirme toplantısında AYÇEP, Aydın Tabip Odası, Aydın TEMA Vakfı ve Çine Yaşam Platformu Temsilcileri hazır bulundu. Toplantı sonrasında Karacasu Kaymakamlığının suç duyurusu üzerine savcılık tarafından 2911 Sayılı Kanuna aykırı hareket ettiğimiz iddiasıyla hakkımızda soruşturma açılmıştır. Bu yönde bir talep ve sonrasında bu talebe dayanarak soruşturma açılması hem ulusal hem de uluslararası hukuka ve en az bunlar kadar önemli olarak da vicdana aykırıdır. Öncelikle, dernekler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri 2911 Sayılı Kanuna tabi değildir. Orada bilgilendirme yapmakta olan kuruluşların temsilcileri anayasal haklarını kullanmış ve kurumsal ödevlerini yerine getirmişlerdir. Açılan soruşturma Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından da kabul edilmez” dedi.



“Bizler çevre ve insan sağlığını tehlikeye atacak her türlü oluşumun karşısındayız” diyen Karagözlü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Halkın sağlığı için yaptığımız ve yapacağımız bilgilendirme toplantıları barışçıl olduğu sürece anayasal güvence altındadır. Yasal olmayan, yerleşim yerlerine ve birinci sınıf tarım arazilerine halkın sağlığını hiçe sayarak açılan jeotermal tesislerdir. Sayıları gittikçe artan jeotermal enerji santrallerinin (JES) havamızı, toprağımızı ve suyumuzu kirletmesine; inciri ve zeytinimizi yok etmesine ve bütün bunların beklenen sonucu olarak da Aydın halkının sağlığını bozmasına müsaade etmeyeceğiz.


İnsan sağlığını tehdit eden her konu da olduğu gibi JES’ler konusunda da halkı bilgilendirmek,bilinçlendirmek görevimizdir. Görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Hekimler olarak, Hipokrat’tan bu yana görevimizi bu anlayışla yerine getiriyoruz. Bu nedenle de, halkımızın sağlığını korumaya 6023 sayılı TTB yasamızda da yer aldığı üzere bugün de yarın da devam edeceğiz”

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 08:18
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