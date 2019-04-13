Aydın Tabip Odası’ndan Başkan Fatih Atay’a ziyaret 31 Mart yerel seçimlerinde Efeler Belediye Başkanı seçilen M.

31 Mart yerel seçimlerinde Efeler Belediye Başkanı seçilen M. Fatih Atay, tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü ve Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Fatih Atay’ı makamında ziyaret etti. Aydın Tabip Odası Başkan Dr. Hakan Karagözlü ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırlayan Atay, Efeler için işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi. Başkan Karagözlü ve yönetim kurulu üyeleri de, Başkan Atay’a görevinde başarılar diledi.

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