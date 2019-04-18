0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Aydın Tabip Odası, öldürülen Dr. Ersin Arslan’ı andı

Dr.

18 Nisan 2019 Perşembe 07:24
Aydın Tabip Odası, öldürülen Dr. Ersin Arslan’ı andı

Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesinin 7.yıl dönümü nedeniyle Aydın Tabip Odası basın açıklaması düzenleyerek, 17 Nisan’ın ‘Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü’ ilan edilmesini istedi.


Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda toplanan sağlık çalışanları adına basın açıklamasını Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü yaptı.


Dr. Karagözlü açıklamasında, “Türk Tabipler Birliği ve sendikalar sağlıkta yaşanan şiddeti önlemek için yöneticileri sorumluluk almaya davet etmektedir. Bütün bu çabalarımıza rağmen, Dr Edip Kürklü, Dr Göksel Kalaycı, Dr. Ersin Arslan, Dr.Kamil Fortun , Dr. AynurDağdemir, Dr Hüseyin Ağır ve Dr Fikret Hacıosman’ın öldürülmeleri ve nice şiddet olayı ile siyasal iktidarın sağlıkta hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz. Sağlıkta dönüşümle birlikte 16 yıldır şiddet olaylarında belirgin bir artış görmekteyiz, Şiddeti doğuran nedenlerin en başında yanlış sağlık politikaları ve uygulamaları gelmektedir. Gelinen aşamada sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Kayıt dışı şiddet vakaları olduğunu da düşünecek olursak durum gerçekten çok vahimdir. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir. Bu durum sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir! Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir. Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının ve bu kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının, yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda katkısı büyüktür. Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri de almadığı veya bunların yetersiz kaldığıdır. Sağlık çalışanları;güvenli, huzurlu ortamda sağlık hizmeti sunmak istemektedir. Vatandaşlarımızın hak ettikleri sağlık hizmetini alabilmelerinin de en temel yolu bu güvenli ortamdan geçmektedir. Aydın Sağlık Platformu olarak, vatandaşlarımızın en önemli insan hakkı olan sağlık hakkını korumaya çalışan tüm sağlık çalışanlarının mesleklerini güvenli ortamlarda gerçekleştirmelerinin sağlanması için bir an önce yasal düzenlemelerin yapılması ve önleyici tedbirler alınmasının gereğine bir kez daha dikkat çekiyoruz. Görev başında ölmek istemiyoruz. Ersin Aslan’ın ölüm yıl dönümünde görevi başında katledilen tüm sağlık çalışanlarını rahmetle anıyor, “Sağlıkta Şiddet Yasası” nın bir an önce çıkmasını istiyoruz.


Bugün tekrar Sağlık Bakanlığı’ nı hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamak konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 07:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hukukçulardan tepki: Bütün oylar sayılmalıydı
    1. Hukukçulardan tepki: Bütün oylar..
    2. Çiftçi Malları’na yeni başkan
    3. 'Sıfır gümrük vergisi' stokçuları..
    4. Aydın Tabip Odası, öldürülen Dr. Ersin..
    5. Başkan Özcan’dan kesintisiz çalışma
    6. Dava arkadaşları Ülkücü Şehit Şaban..
    7. Kuyucak’ta çocuk şenliği düzenlendi
    8. ADÜ Rektörü Aldemir, ADVAK ile..
    9. Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    10. Diyanet 36 ile kadın müftü yardımcısı,..
    11. Başkan Erdoğan 9 üniversiteye yeni..
    12. 18.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    13. ABD'den Endonezya seçimleri açıklaması
    14. Washington'da Uygur paneli
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atama..
    16. Botsvana'da nadir rastlanan mavi elmas..
    17. New York Uluslararası Otomobil Fuarı..
    18. ABD'nin ünlü katedralinde saldırı paniği
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye..
    20. Otomobiller kavşakta çarpıştı, ortalık..
    21. D100 karayolunda otomobil alev alev..
    22. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    23. Sudan muhalefeti, askeri konseye geçiş..
    24. Hatay’da sel felaketi
    25. Arkadaş kavgası ölümle bitti: 2 ölü
    26. Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3..
    27. Yunan meclisi Almanya'dan savaş..
    28. Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 ölü
    29. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki..
    30. Erzincan'da kamyonet şarampole..
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    ABD'den skandal harita! İlk görüntüyü yayınladılar
    ABD'den skandal harita! İlk görüntüyü yayınladılar
    Yıldırım ve İmamoğlu törende karşılaştı!
    Yıldırım ve İmamoğlu törende karşılaştı!