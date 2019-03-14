0553 313 94 23

Aydın Tabip Odası doktorları kokteylde buluşturdu

Aydın Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında hizmet binasında basın açıklaması ve kokteyl düzenledi.

14 Mart 2019 Perşembe 19:46
Aydın Tabip Odası doktorları kokteylde buluşturdu

Aydın Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında hizmet binasında basın açıklaması ve kokteyl düzenledi.


Aydın Tabip Odası’na üye doktorlar 14 Mart Tıp Haftası kapsamında düzenlenen kokteylde buluştu. Kokteyl öncesi Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü yaptığı basın açıklamasında, “Sağlıkta Dönüşüm Programı 16.yılını doldurmuş ve ne yazık ki “dönüştürülen” tüm basamaktaki sağlık hizmetleri niteliksizleştirilmiş ve çalışma barışı bozulmuştur. Birinci basamak sağlık hizmetleri adı “Aile Hekimliği” olan, ancak aileyi temel almayan en önemli yapı taşları olan aile ve çevresel sağlık risklerini görmezden gelen sevk sistemi içermeyen ve ekip anlayışı içinde sunulmayan koruyucu hekimlik görevinin yerine getirilmediği bir sağlık hizmetine dönüştürülmüştür. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri performansa dayalı bir ücretlendirme ile nitelik değil, niceliğe önem veren yılda kişi başına yapılan ortalama 9 başvuru sonrasında bile hastaların sağlığına deva olunmayan, sağlık harcamalarının arttığı ve artık karşılanamadığı bir sağlık hizmetine döndürülmüştür. Sağlık harcamaları 2002’den bu yana 5 kat artmış5 milyardan 25 milyara çıkmıştır. İlaç fiyatlarına yapılan yüzde 26 artışa rağmen önemli ilaçlar hala eczanelerde bulunmamaktadır. Tıp eğitimi yeterli planlama ve alt yapı çalışması yapılmadan açılan tıp fakülteleri tıp fakültesini bitiren hekimlerin kendilerini yetersiz gördüğü ve mezunların yaptıkları konuşmalarında anne ve babalarını kendilerine yada dönem meslektaşlarına teslim etmeyi göze alamadıklarını büyük bir açık sözlülükle dile getirdikleri eğitim ortamlarına dönüştürülmüştür. Aydın Tabip Odası olarak sorunların farkındayız. Ama başka bir sağlık ortamının olabileceğine inanıyoruz. Başka bir sağlık ortamı için gerekli tüm bilimsel bilgi birikimimiz bulunmaktadır. Çözüm yolunda bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Eksiklik bu konudaki yönetsel kararlılıktadır. Biz hekimler, bugün de dün olduğu gibi halkımızın sağlığının tarafındayız, görevimizin başındayız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 19:46
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    1. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    2. Pendik'te ceset bulundu
    3. Sivasspor kafilesini taşıyacak uçağa..
    4. Suriye için 7 milyar dolar yardım..
    5. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel..
    6. Huawei avukatları "İran'a yaptırımları..
    7. Balkonda yakalanan FETÖ şüphelisi..
    8. "ABD bağımsız ülkeleri zayıflatmak..
    9. "2023'ten önce son viraj, son seçim"
    10. Tekfen öğrencileri hayat kurtaranları..
    11. Güney Afrika'da 3D yazıcıdan yapılan..
    12. Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetinde..
    13. Sivasspor'un uçağına yıldırım isabet..
    14. ‘Tekstil Park Yaşam Alanı’nın temeli..
    15. Çavuşoğlu ve Stoltenberg çini pano..
    16. RTÜK'te yeni dönem! Artık ödül de..
    17. Mehmet Özhaseki'den Akit TV'de önemli..
    18. Beşiktaş, taktik ve şut çalıştı
    19. AP Genel Kurulu'nda kabul edilen "2018..
    20. Trump’tan Brexit açıklaması: “Theresa..
    21. "Bu ülkenin geleceğini kimlere teslim..
    22. Çukurova Basketbol, Avrupa’ya veda etti
    23. Ünlü sanatçı Bülent Çolak: “Bir gün..
    24. Brüksel'deki uluslararası konferansta..
    25. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli..
    26. Çika’nın cenazesi sonrası ’pes’..
    27. Efeler’de Aliya İzzetbegoviç parkı..
    28. Sarıeroğlu, Çorlu’da önce seçim bürosu..
    29. Trabzonspor'da yönetim ve teknik..
    30. Karacabey’de 8. Gıda Tarım ve..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu