Aydın Tabip Odası doktorları kokteylde buluşturdu

Aydın Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında hizmet binasında basın açıklaması ve kokteyl düzenledi.

Aydın Tabip Odası’na üye doktorlar 14 Mart Tıp Haftası kapsamında düzenlenen kokteylde buluştu. Kokteyl öncesi Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü yaptığı basın açıklamasında, “Sağlıkta Dönüşüm Programı 16.yılını doldurmuş ve ne yazık ki “dönüştürülen” tüm basamaktaki sağlık hizmetleri niteliksizleştirilmiş ve çalışma barışı bozulmuştur. Birinci basamak sağlık hizmetleri adı “Aile Hekimliği” olan, ancak aileyi temel almayan en önemli yapı taşları olan aile ve çevresel sağlık risklerini görmezden gelen sevk sistemi içermeyen ve ekip anlayışı içinde sunulmayan koruyucu hekimlik görevinin yerine getirilmediği bir sağlık hizmetine dönüştürülmüştür. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri performansa dayalı bir ücretlendirme ile nitelik değil, niceliğe önem veren yılda kişi başına yapılan ortalama 9 başvuru sonrasında bile hastaların sağlığına deva olunmayan, sağlık harcamalarının arttığı ve artık karşılanamadığı bir sağlık hizmetine döndürülmüştür. Sağlık harcamaları 2002’den bu yana 5 kat artmış5 milyardan 25 milyara çıkmıştır. İlaç fiyatlarına yapılan yüzde 26 artışa rağmen önemli ilaçlar hala eczanelerde bulunmamaktadır. Tıp eğitimi yeterli planlama ve alt yapı çalışması yapılmadan açılan tıp fakülteleri tıp fakültesini bitiren hekimlerin kendilerini yetersiz gördüğü ve mezunların yaptıkları konuşmalarında anne ve babalarını kendilerine yada dönem meslektaşlarına teslim etmeyi göze alamadıklarını büyük bir açık sözlülükle dile getirdikleri eğitim ortamlarına dönüştürülmüştür. Aydın Tabip Odası olarak sorunların farkındayız. Ama başka bir sağlık ortamının olabileceğine inanıyoruz. Başka bir sağlık ortamı için gerekli tüm bilimsel bilgi birikimimiz bulunmaktadır. Çözüm yolunda bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Eksiklik bu konudaki yönetsel kararlılıktadır. Biz hekimler, bugün de dün olduğu gibi halkımızın sağlığının tarafındayız, görevimizin başındayız” dedi.