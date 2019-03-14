Aydın Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Aydın Tabip Odası Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Aydın Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutluyor. Tabip Odası tarafından ilk olarak Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Tabip Odası tarafından düzenlenen etkinlikler gün boyu devam edecek.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Bugüne baktığımızda hem hekimler hem de hastalar için olumsuzlukların giderek arttığını görmekteyiz. Bu olumsuzlukların bir an önce son bulması ve 14 Mart’ın yüzüncü yılında hekimlerimizin daha mutlu olmasını temenni ediyoruz. Hekimlerimizin tüm sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını kutluyorum” dedi.

Bayılan kadına ilk müdahaleyi Tabip Odası doktorları yaptı

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Aydın Valiliği önündeki törenin ardından alandan ayrılan doktorlar, yol üzerinde baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi yaptı. Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü ve beraberindeki Oda’ya kayıtlı doktorlar, tansiyonu düşerek yere yığılan Sedef A.’ya duyarsız kalmadı. Bayılan kadına ilk müdahaleyi yapan doktorlar, kadının ambulans istememesi ve sonrasında kendine gelmesinin ardından bölgeden ayrıldı.