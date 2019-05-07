Aydın şehidini bağrına bastı

Şırnak’ın Gabar Dağı’nda devam eden terör operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan Aydınlı Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş, baba ocağı Aydın’da binlerce hemşerisi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

6. Komando Tugay Komutanlığınca Küpeli Dağı (Gabar) bölgesi Karageçit mevkiinde icra edilen Şehit Piyade Komando Er Murat Göce Operasyonu kapsamında Keribağı bölgesinde bulunan askeri unsurlara, teröristler tarafından Gurdik istikametinden açılan ilk ateş sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş (24) helikopter ile getirildiği Şırnak Şehit Tümgeneral Aydogan Aydın Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

2017 yılında eğitimini tamamlayarak 6. Komando Tugayı emrine atanan şehit Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş’un naaşı, Şırnak’ta düzenlenen askeri törenin ardından havayoluyla Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesine ulaştırıldı. Son kez baba ocağına getirilen şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından uzun bir araç konvoyu ve binlerce kişini eşliğinde törenin yapılacağı Çarşı Camisi’ne getirildi. Babası Arif Ali Akkuş’u 2 yıl önce kaybeden şehidin tabutuna son kez sarılan annesi Nazife, ablası Yasemin, kardeşleri Erkan ve Yağmur Akkuş’un döktüğü gözyaşları, törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

2 yıllık asker olan ve binlerce kişinin hep bir ağızdan helallik verdiği şehit Görkem Akkuş’un cenazesi, ikindi namazı sonrası İl Müftüsü Ercan Aksu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Ortaklar Mezarlığı Şehitliğine dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Vali Yavuz Selim Köşger, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Rıza Posacı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çeçrioğlu, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, askeri erkan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile binlerce Aydınlı katıldı.